В Москве на пожаре в ангаре на территории университета погиб человек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пожар возник в ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы, в результате погиб один человек, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"Возгорание произошло в отдельно стоящем ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе по адресу улица Академика Волгина, дом 8а. В пожаре погиб один человек и один пострадал", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в здании еще могут находиться люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск оставшихся в ангаре.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания по указанному адресу. "В 07:14 поступило сообщение о возгорании на улице Академика Волгина, дом 8а. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило загорание отдельно стоящего ангара на общей площади около 60 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие", - сказали в ГУ МЧС.

В пресс-службе отметили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня, в 07:37 возгорание было ликвидировано.