В Москве на пожаре в ангаре на территории университета погиб человек

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пожар возник в ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы, в результате погиб один человек, еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.
"Возгорание произошло в отдельно стоящем ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе по адресу улица Академика Волгина, дом 8а. В пожаре погиб один человек и один пострадал", - сказал он.
По словам собеседника агентства, в здании еще могут находиться люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск оставшихся в ангаре.
В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт возгорания по указанному адресу. "В 07:14 поступило сообщение о возгорании на улице Академика Волгина, дом 8а. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило загорание отдельно стоящего ангара на общей площади около 60 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие", - сказали в ГУ МЧС.
В пресс-службе отметили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня, в 07:37 возгорание было ликвидировано.