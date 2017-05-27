Мать с тремя детьми погибла при пожаре в Чебоксарах

УЛЬЯНОВСК, 27 мая. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Жительница столицы Чувашии вместе с тремя детьми погибла на пожаре в частном доме, следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по данному факту. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС старший помощник руководителя ведомства по связям со СМИ Олег Дмитриев.

"Пожар произошел сегодня ранним утром в двухквартирном частном одноэтажном бревенчатом доме. После тушения обнаружены тела четырех проживавших там человек: женщины и трех ее дочерей в возрасте 16, 6 и 4 лет", - сказал собеседник агентства.

Дмитриев добавил, что, по предварительным данным, жители дома погибли от отравления угарным газом.

В другой квартире проживал мужчина, который ночью проснулся от шума и выбежал на улицу, увидев пожар. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Жилой дом значительно пострадал и восстановлению не подлежит. Назначены судебно-медицинские, генетические и пожарно-техническая экспертизы.