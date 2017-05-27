В результате жесткой посадки вертолета в Приморском крае пострадал один человек

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах региона.

"В 30 км от населенного пункта Восток Красноармейского района Приморского края из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, совершавший коммерческий рейс. По предварительной информации, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. Всего на борту, по уточненным данным, находились три члена экипажа и четверо пассажиров. Все они эвакуированы с места ЧП.

По уточненным данным, на борту находились три члена экипажа и четверо пассажиров, один из них пострадал. "Вертолетом Ми-8 все пассажиры, в том числе один пострадавший, доставляются в населенный пункт Восток для медицинского осмотра", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, по факту жесткой посадки проводится процессуальная проверка. "У нас проводится сейчас процессуальная проверка по части 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации движения воздушного транспорта", - сказал собеседник агентства.

Ми-8 совершил жесткую посадку из-за отказа одного двигателя в 30 км от Востока в Красноармейском районе Приморья.

Вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа" и совершал коммерческий рейс.