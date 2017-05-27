DM: в лондонском театре Old Viс проведена эвакуация из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Зрители лондонского театра Old Viс эвакуированы в субботу после поступившего в полицию сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает газета Daily Mail.
По ее данным, эвакуация была проведена во время спектакля "Войцек", рассказывающем о жизни в Берлине 1980-х годов. Одну из главных ролей в нем играет актер Джон Бойега, известный по ролям в двух последних эпизодах "Звездных войн".
По информации газеты The Sun, помимо актеров и зрителей театра были также эвакуированы посетители находящихся поблизости пабов и ресторанов. Близлежащие дороги перекрыты, жителям рекомендовано избегать посещения этого района.
Великобритания понизила уровень террористической угрозы, введенный после совершенного в ночь на 23 мая теракта в Манчестере, однако военнослужащие будут оставаться на улицах страны до вторника.