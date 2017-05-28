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Два человека погибли в результате крушения самолета на Аляске

Происшествия
28 мая, 4:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Еще один человек пострадал, он был госпитализирован в тяжелом состоянии

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Piper PA-30 разбился в США в округе Хейнс на юго-востоке штата Аляска, два человека погибли, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал KTVA со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

По сведениям телеканала, двухмоторный самолет упал вскоре после взлета. Пострадавший был доставлен по воздуху в больницу. Совет начал расследование по факту катастрофы, информации о возможных причинах произошедшего не приводится.

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