СМИ: в результате ДТП в Китае произошел выброс восьми тонн химикатов

DM: ФБР предупреждало MI5 о том, что исполнитель теракта в Манчестере готовит атакуМеждународная панорама 28 мая, 5:04
WP: Овечкин в составе "Вашингтона" сыграет на стадионе Военно-морской академии СШАСпорт 28 мая, 4:19
Глава Пентагона: Трамп открыт для мнений насчет Парижского соглашения по климатуМеждународная панорама 28 мая, 4:09
В КНДР прошла испытание новая система противовоздушной обороныМеждународная панорама 28 мая, 4:07
WP: в Белом доме хотят создать штаб для противодействия критикам ТрампаМеждународная панорама 28 мая, 1:48
Британец Брук не сумел защитить титул чемпиона мира IBF, проиграв американцу СпенсуСпорт 28 мая, 1:45
Мать гендиректора Uber разбилась на лодкеПроисшествия 28 мая, 1:16
Британец Гроувз посвятил победу над Чудиновым прошлому сопернику, впавшему в комуСпорт 28 мая, 1:15
Sky: радикальная ливийская группировка "Ансар аш-Шариа" заявила о самороспускеМеждународная панорама 28 мая, 1:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 28 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Выброс восьми тонн неустановленного химиката произошел в восточной китайской провинции Шаньдун в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил информационный портал "Феникс".
Инцидент произошел в субботу поздно вечером на скоростной автомагистрали G3 недалеко от города Цзаочжуан (провинция Шаньдун). По имеющимся сведениям, столкнулись три грузовых автомобиля. Спустя некоторое время на месте ДТП произошел сильный взрыв и выброс восьми тонн неустановленного химического вещества, которое перевозилось в одном из автомобилей.
На данный момент имеются сведения об одном погибшем, еще 21 человек получил ранения разной степени тяжести. На месте происшествия ведется следствие, участок трассы временно перекрыт властями.