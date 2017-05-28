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СМИ: в результате ДТП в Китае произошел выброс восьми тонн химикатов

Происшествия
28 мая, 5:38 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин

Погиб один человек, еще 21 пострадал

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ПЕКИН, 28 мая. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Выброс восьми тонн неустановленного химиката произошел в восточной китайской провинции Шаньдун в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил информационный портал "Феникс".

Инцидент произошел в субботу поздно вечером на скоростной автомагистрали G3 недалеко от города Цзаочжуан (провинция Шаньдун). По имеющимся сведениям, столкнулись три грузовых автомобиля. Спустя некоторое время на месте ДТП произошел сильный взрыв и выброс восьми тонн неустановленного химического вещества, которое перевозилось в одном из автомобилей.

На данный момент имеются сведения об одном погибшем, еще 21 человек получил ранения разной степени тяжести. На месте происшествия ведется следствие, участок трассы временно перекрыт властями.

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