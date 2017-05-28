У берегов Порт-Саида в Египте затонуло рыболовецкое судно, ведется поиск экипажа

КАИР, 28 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Египетское рыболовецкое судно затонуло в Средиземном море недалеко от прибрежной зоны Порт-Саида.

Как передает в воскресенье издание "Аль-Яум ас-Сабиа", шхуна пошла ко дну после столкновения с другим судном.

На борту рыболовецкого траулера находились не менее семи человек. Двоим, в том числе капитану, удалось выплыть самостоятельно, их поднял экипаж проплывавшего рядом катера. Пять человек числятся пропавшими без вести, ведется поисково-спасательная операция.