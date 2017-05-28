Прописавшей к себе в квартиру 139 человек жительнице Приморья грозит три года колонии

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /ТАСС/. Жительница Уссурийска предстанет перед судом по делу о фиктивной регистрации по месту своего жительства 139 человек - 120 иностранцев и 19 россиян. Ей грозит до трех лет лишения свободы. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.
"40-летняя жительница Уссурийска обвиняется в фиктивной постановке на учет 139 человек в своей квартире по улице Комсомольская. Помимо 120 иностранцев, прибывших из Армении, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана, женщина зарегистрировала 19 граждан Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
В краевой полиции уточнили, что уголовное дело передано в суд. "Обвиняемой могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", - добавили в ведомстве.
Дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина) и ст. 322. 2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ).