СМИ: свыше 600 кг метамфетамина изъяты полицией Китая и Филиппин в городе Валенсуэла

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки снизилась на 16%Происшествия 29 мая, 7:13
"Известия": в Госдуме готовят законопроекты о частных охранниках и детективахОбщество 29 мая, 6:44
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводкаПроисшествия 29 мая, 6:37
СМИ: число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 164 человекПроисшествия 29 мая, 6:21
Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и областиМосква 29 мая, 6:07
Российский хоккеист Сергачев в составе "Виндзора" стал обладателем Мемориального кубкаСпорт 29 мая, 5:44
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 кмМеждународная панорама 29 мая, 5:41
"Известия": в РФ разрабатывается проект закона о деятельности психологовОбщество 29 мая, 4:51
СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полицейские Китая и Филиппин конфисковали 604 кг метамфетамина в ходе совместной спецоперации и пресекли деятельность торговавшей наркотиками преступной группировки. Об этом пишет газета "Шанхай жибао" со ссылкой на заявление Государственного комитета по контролю за наркотиками.
В начале мая в восточной китайской провинции Фуцзянь во время рейда были задержаны 12 человек, подозреваемых в трансграничной торговле наркотиками. 25 мая поступила информация о том, что двое из задержанных спрятали наркотики в принтерах, которые уже прошли процедуру таможенной очистки на Филиппинах. После получения соответствующих сведений от китайской стороны филиппинская полиция провела в городе Валенсуэла операцию по задержанию одного подозреваемого и изъятию спрятанных в оргтехнике наркотиков.
Согласно заявлению китайского Госкомитета по контролю за наркотиками, это дело стало крупнейшим после подписания в октябре 2016 года между соответствующими ведомствами двух стран соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком.