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СМИ: свыше 600 кг метамфетамина изъяты полицией Китая и Филиппин в городе Валенсуэла

Происшествия
29 мая, 6:12 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Это дело стало крупнейшим после подписания в октябре 2016 года между соответствующими ведомствами двух стран соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком

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ШАНХАЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полицейские Китая и Филиппин конфисковали 604 кг метамфетамина в ходе совместной спецоперации и пресекли деятельность торговавшей наркотиками преступной группировки. Об этом пишет газета "Шанхай жибао" со ссылкой на заявление Государственного комитета по контролю за наркотиками.

В начале мая в восточной китайской провинции Фуцзянь во время рейда были задержаны 12 человек, подозреваемых в трансграничной торговле наркотиками. 25 мая поступила информация о том, что двое из задержанных спрятали наркотики в принтерах, которые уже прошли процедуру таможенной очистки на Филиппинах. После получения соответствующих сведений от китайской стороны филиппинская полиция провела в городе Валенсуэла операцию по задержанию одного подозреваемого и изъятию спрятанных в оргтехнике наркотиков.

Согласно заявлению китайского Госкомитета по контролю за наркотиками, это дело стало крупнейшим после подписания в октябре 2016 года между соответствующими ведомствами двух стран соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком.

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