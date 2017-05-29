СМИ: свыше 600 кг метамфетамина изъяты полицией Китая и Филиппин в городе Валенсуэла

ШАНХАЙ, 29 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полицейские Китая и Филиппин конфисковали 604 кг метамфетамина в ходе совместной спецоперации и пресекли деятельность торговавшей наркотиками преступной группировки. Об этом пишет газета "Шанхай жибао" со ссылкой на заявление Государственного комитета по контролю за наркотиками.

В начале мая в восточной китайской провинции Фуцзянь во время рейда были задержаны 12 человек, подозреваемых в трансграничной торговле наркотиками. 25 мая поступила информация о том, что двое из задержанных спрятали наркотики в принтерах, которые уже прошли процедуру таможенной очистки на Филиппинах. После получения соответствующих сведений от китайской стороны филиппинская полиция провела в городе Валенсуэла операцию по задержанию одного подозреваемого и изъятию спрятанных в оргтехнике наркотиков.

Согласно заявлению китайского Госкомитета по контролю за наркотиками, это дело стало крупнейшим после подписания в октябре 2016 года между соответствующими ведомствами двух стран соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком.