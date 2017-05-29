СМИ: число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 164 человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, обрушившихся на страну из-за ливневых дождей, возросло до 164 человек. Об этом информировало агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 146 погибших и 500 тысячах оставшихся без жилья. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена посетил за прошедшие выходные наиболее пострадавшие от стихии регионы страны и заверил местных жителей, что для них будут построены новые дома.