СМИ: число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 164 человек

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки снизилась на 16%Происшествия 29 мая, 7:13
"Известия": в Госдуме готовят законопроекты о частных охранниках и детективахОбщество 29 мая, 6:44
Власти Ставрополья решили эвакуировать жителей семи поселений из-за паводкаПроисшествия 29 мая, 6:37
СМИ: число жертв стихии на Шри-Ланке увеличилось до 164 человекПроисшествия 29 мая, 6:21
Дождь, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве и областиМосква 29 мая, 6:07
Российский хоккеист Сергачев в составе "Виндзора" стал обладателем Мемориального кубкаСпорт 29 мая, 5:44
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 кмМеждународная панорама 29 мая, 5:41
"Известия": в РФ разрабатывается проект закона о деятельности психологовОбщество 29 мая, 4:51
СМИ: авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в СШАМеждународная панорама 29 мая, 4:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число погибших на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, обрушившихся на страну из-за ливневых дождей, возросло до 164 человек. Об этом информировало агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о 146 погибших и 500 тысячах оставшихся без жилья. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена посетил за прошедшие выходные наиболее пострадавшие от стихии регионы страны и заверил местных жителей, что для них будут построены новые дома.