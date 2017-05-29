Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки снизилась на 16%

Происшествия
29 мая, 7:13 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 29, мая. /ТАСС

Теперь площадь пожаров составляет 14,4 тыс. га, из них почти 11 тыс. - в Иркутской области

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧИТА, 29 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки снизилась с 17,3 до 14,4 тыс. га, из них почти 11 тыс. га - в Иркутской области. Об этом сообщила федеральная Авиалесохрана.

"За сутки площадь лесных пожаров в Сибири сократилась с 17,3 до 14,4 тыс. га, в том числе в Иркутской области - с 12,8 до 10,9 тыс. га, в Красноярском крае - с 2,2 до 440 га. В Туве тушат пожары на площади около 1 тыс. га, в Забайкалье - 1,2 тыс. га. Незначительные возгорания - в Бурятии и Алтайском крае", - сказали в ведомстве.

Читайте также новости по теме:
Лесные пожары в России
© ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Природные катаклизмы на Ставрополье и в Сибири глазами пользователей соцсетей

Более 500 человек остались без жилья в результате пожаров в Красноярском крае

Случаи природных пожаров, нанесших крупный ущерб населенным пунктам РФ с 2010 г. Досье

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, в локализованном состоянии на понедельник, 29 мая, перешли два пожара в Братском районе и один в Качугском, где огонь остановлен на площади 6,6 тыс. га. "Продолжало действовать зарегистрированное накануне возгорание площадью 130 га в Усть-Илимском районе, а также обнаруженные ранее пожары общей площадью 4 тыс. га, покрытых лесом, и 20 га редколесья", - сказали в пресс-службе. Кроме того, накануне в Приаргунье удалось потушить десять пожаров общей площадью 4,6 тыс. га, покрытых лесом, в борьбе с огнем участвуют 530 человек, 143 единицы наземной техники.

В Красноярском крае, где ранее огонь уничтожал дома и объекты экономики, по данным регионального Лесопожарного центра на утро понедельника, действуют 14 лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам при этом нет. В тушении участвуют 208 человек и 27 единиц техники.

При этом в Забайкалье площадь пожаров за выходные возросла втрое - с 400 до 1,2 тыс. га. Самый крупный пожар в регионе площадью 600 га действует на землях Минобороны РФ. Огонь в Забайкалье тушат 403 человека, в том числе 184 парашютиста-десантника, задействована 61 единица техники.

В Бурятии за выходные потушили два лесных пожара на общей площади менее 4 га. "На утро 29 мая в республике зарегистрировано два локализованных лесных пожара в Северо-Байкальском районе на площади 15 га. На данный момент ведется дотушивание очагов", - сказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Масштабные пожары в Сибири

На прошлой неделе ситуация с лесными пожарами обострилась сразу в нескольких регионах Сибири. В Красноярском крае и Иркутской области произошли пожары в 10 населенных пунктах. Огонь уничтожил 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, шесть объектов экономики и 15 нежилых строений, в Красноярском крае из-за этих пожаров погибли три человека.

В Сибирском региональном центре МЧС России масштабные пожары в населенных пунктах Иркутской области, Красноярского края и Бурятии назвали "ярким примером слабой предупредительной работы на местах".

Лесные пожары на востоке страны

На Дальнем Востоке, по информации Авиалесохраны, горит около 1 тыс. га: 900 га - в Хабаровском крае, 25 га - на Камчатке. Как уточнили в Хабаровском краевом управлении лесами, в понедельник утром лесные пожары продолжают действовать в непосредственной близости к Амурску, в 60 км северо-западнее поселка Кенада, в районе населенных пунктах Тырма и Кенай, а также в 63 км северо-западнее села Киселевка.

"Продолжается активная борьба со стихией, в тушении огня задействованы 91 сотрудник различных служб и четыре единицы спецтехники. Все пожары возникли по вине местного населения, угрозы населенным пунктам нет. Усилено наземное и авиационное патрулирование лесов", - отметил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда края Сергей Бутин.

Высокая пожарная опасность объявлена сегодня также в пяти районах Сахалинской области.

В Якутии пожаров нет, но за выходные в республике потушили семь очагов общей площадью 433 га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
4
Пассажирский автобус сгорел на юго-западе Москвы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков во время осмотра наиболее пострадавшего от паводка поселка Левокумка, 26 мая
15
Паводок на Ставрополье: спасатели работали с риском для жизни
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Японии: запущенная КНДР ракета поднялась всего на 100 км
2
В московских аэропортах задерживаются более 25 рейсов
3
СМИ: эксперты назвали возможных создателей вируса WannaCry
4
"Ъ": экс-глава Удмуртии Соловьев частично признал вину в получении взяток
5
"Зенит" запустил обновление: Луческу уволен с поста главного тренера команды
6
Итоги стыковых матчей РФПЛ: "Арсенал" остался в элите, а вместо Оренбурга - Хабаровск
7
На Каннском фестивале победил швед Эстлунд с фильмом "Квадрат", у Звягинцева - приз жюри
Темы дня
Загрузка...
Реклама