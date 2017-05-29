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Суд изъял у владельца напавшую на подростка в Саратовской области львицу

Происшествия
29 мая, 11:29 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 29, мая. /ТАСС

Теперь животное могут отправить в Пензу в ближайший к Саратову зоопарк

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САРАТОВ, 29 мая. /ТАСС/. Суд Энгельсского района изъял у владельца львицу, которая ранее напала на 15-летнего подростка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районного суда.

"Сегодня суд принял решение об изъятии у владельца львицы Майи. Дикое животное выгуливалось на улице, что не соответствует санитарным нормам и правилам безопасности", - пояснили в пресс-службе. Теперь львицу могут отправить в ближайший к Саратову зоопарк в город Пензу.

Ранее сообщалось, что в апреле в Энгельсе на 15-летнего подростка на улице напала львица. Хищница несколько раз укусила его за ноги и руки, после чего пострадавший вынужден был обратиться за медпомощью. Ситуацию с нападением взял на личный контроль врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

В ходе проверки было установлено, что владельцем экзотического животного является один из жителей Энгельса. Животное в настоящее время содержат в жилом помещении, на что владелец хищницы не получал соответствующего разрешения от контролирующих органов. После ЧП с иском к владельцу льва обратилась администрация района. Суд принял решение запретить мужчине с сегодняшнего дня выгуливать животное в общественных местах.

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