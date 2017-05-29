Пучков: второй волны паводка в Ставропольском крае нет и не будет

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил об отсутствии прорыва дамбы на Отказненском водохранилище в Ставропольском крае и опроверг возможность второй волны паводка.

"Никакой второй волны паводка нет и не будет. Сейчас паводковая волна смещается вниз по течению реки Кума, но в верхних районах Ставрополья вода уже уходит", - сказал глава МЧС на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По его словам, там уже ведутся аварийно- восстановительные работы.

Пучков также опроверг слухи об угрозе прорыва дамбы Отказненского водохранилища. "Прогноз погоды стабильный. Дамба водохранилища стабильна и выдержит удар стихии, но решение об отселении населения в целях безопасности правильное, это профилактическая мера", - отметил министр. "Продолжайте отселять людей из зон возможного затопления", - добавил он.

В свою очередь начальник Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС России Игорь Одер по видеосвязи доложил министру, что на данный момент отселены жители населенного пункта Отрадное, расположенного у подножия плотины. В 12:00 будут приниматься решения по отселению жителей Зеленокумска и других населенных пунктов.

Одер сообщил, что дамбу укрепляют мешками с песком. "Притоки воды заметно упали, уровень воды в водохранилище не поднимается, переход за опасную черту возможен, однако специалисты говорят, что угрозы нет", - отметил он, добавив, что часть группировки МЧС переброшена из наиболее пострадавшего от паводка Минераловодского района в Буденновский и Советский районы, куда смещается паводковая волна.

Всего в Ставропольском крае в ликвидации последствий паводка задействованы более 3,32 тыс. человек и 600 единиц техники.