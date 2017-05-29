В Зеленограде женщина угрожала прибывшим по вызову врачам скорой помощи

Президент Молдавии осудил решение о высылке пяти российских дипломатовМеждународная панорама 29 мая, 19:39
Экс-губернатор Челябинской области подозревается в получении взятки в 3,4 млрд рублейПроисшествия 29 мая, 19:23
Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев ХирамагомедовыхСпорт 29 мая, 19:22
Михаил Южный не смог выйти во второй круг Roland GarrosСпорт 29 мая, 19:21
Власти Молдавии объявили о высылке пяти российских дипломатовМеждународная панорама 29 мая, 19:16
Москва встала в восьмибалльных пробкахМосква 29 мая, 19:13
СМИ: гольфист Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом видеСпорт 29 мая, 18:53
Янукович выступил против рассмотрения его дела судом присяжныхМеждународная панорама 29 мая, 18:51
Глава Подмосковья поручил муниципальным властям помочь пострадавшим от ураганаОбщество 29 мая, 18:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женщина, находившаяся, предположительно, в состоянии опьянения, угрожала прибывшим по вызову врачам скорой помощи в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.
"В 11-м микрорайоне Зеленограда по сигналу "03" бригада медиков прибыла для оказания медпомощи, где столкнулась с агрессивно настроенной женщиной, которая высказывала угрозы в адрес медицинских работников", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате инцидента пострадавших нет.
Сейчас нарушительница доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту конфликта проводится проверка.
Как сообщил ТАСС информированный источник, напавшая на медиков женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.