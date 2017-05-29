В Зеленограде женщина угрожала прибывшим по вызову врачам скорой помощи

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Женщина, находившаяся, предположительно, в состоянии опьянения, угрожала прибывшим по вызову врачам скорой помощи в Зеленограде. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"В 11-м микрорайоне Зеленограда по сигналу "03" бригада медиков прибыла для оказания медпомощи, где столкнулась с агрессивно настроенной женщиной, которая высказывала угрозы в адрес медицинских работников", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате инцидента пострадавших нет.

Сейчас нарушительница доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту конфликта проводится проверка.

Как сообщил ТАСС информированный источник, напавшая на медиков женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.