В Волгограде потерпел крушение мотодельтаплан

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ВОЛГОГРАД, 29 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Мотодельтаплан потерпел крушение в Волгограде, пилот погиб, сообщила ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
"Сегодня около 19:00 мск в полицию поступила информация о том, что в результате крушения мотодельтаплана в районе поселка Песчанка Советского района Волгограда погиб пилот. По предварительным данным, управлял летательным аппаратом житель Москвы", - сказала Смольянинова.
По ее словам, по одной из версий мотодельтаплан столкнулся с линией электропередачи. Расследованием займется региональный Следственный комитет на транспорте.