Суд решит вопрос о продлении ареста 10 обвиняемым по делу о теракте в метро Петербурга

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста десяти обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.

"Следователь просит продлить до 6 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении С. В. Хакимова, С. З. Ортикова, А. А. Азимова, И. Б. Эрматова, Д. Ф. Муидинова, Б. Х. Эргашева, А. А. Махмудова, Ш. С. Каримовой, А. А. Азимова, М. Д. Мирзаалимова. Рассмотрение назначено с 12:00 мск 30 мая", - сказала она.

Срок следствия по делу ранее был продлен до 3 октября.

Взрыв произошел в петербургском метро 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 15 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. По данным СК, взрыв осуществил гражданин РФ и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.