Во время урагана в Москве в МЧС от жителей поступило более 4,5 тыс. заявок о происшествиях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. заявок о происшествиях поступило в МЧС во время обрушившегося накануне на Москву урагана, сообщил журналистам замначальника столичного главка ведомства Андрей Мищенко.

"Первые сообщения о происшествиях стали поступать у Центр управления в кризисных ситуациях в 15:00 мск. Всего было обработано более 4,5 тыс. заявок", - сказал он.

"Наибольшее количество обращений от граждан поступило с территорий Южного, Юго-Западного, Западного и Юго-Восточного административных округов", - уточнил Мищенко, добавив, что меньше всего сообщений о происшествиях поступило в МЧС с территории Троицкого и Новомосковского административных округов и Зеленограда.

Замначальника столичного главка МЧС добавил, что во вторник с 07:00 мск в Бюро судмедэкспертизы будет организована работа психологов, развернута оперативная группа Управления МЧС по Южному административному округу. По его словам, предупреждение о прохождении неблагоприятного циклона было получено МЧС от Центрального управления Гидрометеорологии в 12:30 мск 29 мая.

Мищенко отметил, что на полученной информации столичным главком МЧС был проведен комплекс информирования: в 12:47 мск экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях размещено на сайте главка, также информация была направлена в дежурно-диспетчерские службы органов исполнительной власти Москвы; в 13:09 мск осуществлена электронная рассылка федеральным и городским СМИ; с 13:30 мск начато оповещение населения посредством 86 комплексов Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей "Оксион" и 160 табло отображения информации Центра организации дорожного движения Москвы.

"В это же время информация была направлена операторам сотовой связи", - подчеркнул Мищенко.