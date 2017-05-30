Следствие предъявило обвинение экс-гендиректору "Седьмой студии"

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему гендиректору автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", директору ярославского театра имени Волкова Юрию Итину, сообщил во вторник ТАСС адвокат Итина Юрий Лысенко.

"Сегодня было следственное действие - Юрию Итину предъявили обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказал Лысенко.

Как ранее сообщал ТАСС, Пресненский суд Москвы поместил Итина под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие современного искусства. В СИЗО под арестом также находится второй фигурант дела - бывшая главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева.

Итин и Масляева были задержаны в ночь на 24 мая в Москве по подозрению в мошенничестве. В рамках расследования уголовного дела о хищении 200 млн рублей в "Седьмой студии" обыски прошли 23 мая в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" и создателя "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.