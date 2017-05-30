Пучков: восстановление Ставрополья после паводка должно идти по четкому плану

ПЯТИГОРСК, 30 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков на селекторном совещании потребовал составить четкий план первоначальных аварийно-восстановительных работ в Ставропольском крае, пострадавшем от паводка.

"Должен быть четкий план-график для жителей домовладений, из которых уходит вода, чтобы они знали, когда будет работать комплексная бригада по очистке от грязи и мусора, откачке воды, а также когда будет работать комиссия по оценке ущерба и состояния зданий", - подчеркнул он.

Сейчас уровень паводка в реках снижается. Эвакуированные жители села Отказное возвращаются в дома. 20 единых окон открыто в многофункциональных центрах (МФЦ) Минеральных Вод для приема документов от жителей поврежденных во время паводка домов. Предварительная сумма ущерба, нанесенного сельскому хозяйству края, выросла более чем вдвое и достигла уже 175 млн рублей. Фермерам, чьи угодья пострадали от паводка, выдадут микрозаймы под 1% годовых. Ежедневно более 300 домов, пострадавших от паводка, очищаются от мусора.

Вода уходит из сел

Снижение уровня воды в реках Ставрополья за сутки составило 15-20 сантиметров, прогнозируется положительная динамика. Например, в реке Кума уровень воды за сутки в селе Левокумка спал на 1 метр, до 2,25 метра, в селе Первомайском - более чем на полметра, до отметки в 1,8 метра. Максимальные значения в момент наводнения достигали 6,75 и 8,5 метра соответственно.

Количество подтопленных домов в крае сократилось почти на 170. Кроме того, от воды освободились 355 придомовых территорий. Подтопленными остаются 1772. В целях безопасности отселены почти 3600 человек, почти тысяча из них находится в пунктах временного размещения, где им оказывается всесторонняя помощь.

Во второй половине дня власти заявили, что уровень воды в Отказненском водохранилище стабилизировался, а затем и вовсе остановили эвакуацию села, расположенного в непосредственной близости от этого гидросооружения.

"Краевой комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение о возвращении в свои дома жителей села Отказного, эвакуированных 29 мая. Решение принято в связи со стабилизацией обстановки на Отказненском водохранилище, уменьшением объёма поступающей в него воды и её общего уровня в водоёме", - сообщили в пресс-службе главы региона.

Подсчет ущерба

По оперативным данным краевого Минсельхоза, в результате паводка в регионе пострадали 18 тыс. гектаров посевов сельхозкультур: смыты 7,8 тыс. га, подтоплены 10,5 тыс. га. Аграрии пострадали также от сильного града, выпавшего на Ставрополье 28 мая. Серьезный урон понесло поголовье подворий, в результате стихии в регионе погибло 758 животных и 5707 птиц.

Ставропольский краевой фонд микрофинансирования объявил, что готов оказать помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса в виде выдачи займа до 3 млн рублей всего под 1% годовых. Для этого потребуется всего лишь заявление и акт обследования о нанесенном ущербе, связанным с паводком, от представителей сельского хозяйства или МЧС. Это еще один вид помощи, предусмотренный региональным Министерством экономического развития, сообщили в пресс- службе министерства.

Принимают документы на компенсацию

Единые окна открыты в многофункциональных центрах (МФЦ) Минеральных Вод для приема документов от жителей поврежденных во время паводка домов.

"В МФЦ открылись два десятка окон: в центральном офисе в Минеральных Водах, школе № 8 села Левокумка и Доме культуры поселка Первомайский. Только в центральном офисе в Минводах утром выдали 200 талонов (на прием документов - прим. ТАСС)", - сообщила ТАСС руководитель информационно-аналитического отдела городской администрации Татьяна Дружинина.

Она напомнила, что в Минводах работают центры сбора гуманитарной помощи. Нигде в округе, даже в наиболее пострадавших от подтопления поселках Левокумка и Первомайский, не было сбоев при доставке писем и пенсии. Специальные комиссии обследуют дома в пострадавших населенных пунктах. "Созданы 59 групп по обследованию домов, они уже побывали по 1,4 тыс. адресам", - отметили в администрации.

Помощь спасателей

Ежедневно более 300 домов, пострадавших от паводка, очищается от мусора. МЧС России сосредоточивает подразделения на восстановительных работах в пострадавших от паводка населенных пунктах Ставропольского края.

"В Минераловодском и Советском районах усиливается группировка более чем на тысячу человек для проведения широкомасштабных полноценных аварийно-восстановительных работ в освободившихся от воды населенных пунктах. Ежедневно спасатели очищают от грязи и мусора более 300 домов", - сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

В поселках развернуты 24 городка жизнеобеспечения, где людям оказывается всесторонняя помощь. "Сегодня такую помощь получили более 1500 человек", - уточнил Одер. Более 500 человек, в основном ветераны, пенсионеры, социально незащищенные граждане получили адресную помощь.

Прогноз

Гидрометцентр Ставрополья прогнозирует во второй половине дня и до конца суток 31 мая, далее во второй половине дня и вечером 1 июня местами по краю сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. В этот период в реках края вновь может подняться уровень воды, местами до неблагоприятных отметок.

Режим ЧС продолжает действовать на территории Ставропольского края.