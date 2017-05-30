Военный самолет совершил аварийную посадку на западе Непала

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере один человек погиб в результате аварийной посадки самолета армии Непала на западе страны.
Об этом сообщила газета Kathmandu Post.
Авария произошла в аэропорту Кольти в округе Баджура, примерно в 700 км от столицы страны Катманду. Небольшой армейский самолет M28 Skytruck производства польской авиастроительной фирмы PZL перевозил продовольственные товары в горный район Хумла в западном Непале. Он должен был приземлиться в аэропорту Симикота, но из-за плохой погоды он был перенаправлен в Баджуру, где пилот попытался приземлиться.
При жесткой посадке самолет, проехав около 50 метров по взлетно-посадочной полосе, опрокинулся, пилот погиб на месте, двое военнослужащих с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
За последние три дня это уже второе крушение самолета в Непале. 27 мая самолет LET-410 чешского производства, принадлежащий непальскому перевозчику Goma Air, разбился во время посадки в аэропорту имени Тенцинга и Хиллари в Лукле. Один пилот погиб на месте, второй скончался в тот же день в больнице, третий член экипажа получил тяжелые травмы.
Региональные аэропорты Непала из-за отсутствия навигационных систем, неустойчивости погоды и особенностей ландшафта считаются одними из самых опасных в мире.