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Экс-сотрудница пищеблока томского лицея пойдет под суд по делу об отравлении 75 учеников

Происшествия
31 мая, 7:38 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 31, мая. /ТАСС

Обвиняемая полностью признала вину

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ТОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Бывшая сотрудница пищеблока томского лицея №8 предстанет перед судом по обвинению в отравлении 75 учеников и четырех сотрудников учреждения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

"По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, являясь заведующей производством пищеблока, допустила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе технологии приготовления блюд, требований к содержанию помещений пищеблока и мытью посуды, что повлекло за собой массовое отравление 75 учеников и четырех работников лицея. Здоровью ряда учащихся из указанного числа причинен вред средней тяжести", - сообщили в пресс- службе.

Обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей") направленно для рассмотрения в Кировский районный суд Томска. Обвиняемой грозит до одного года ограничения свободы.

Инцидент произошел в феврале 2016 года. У большинства госпитализированных с отравлением в томском лицее тогда лабораторно был подтвержден сальмонеллез.

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