Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы санкционировал арест заместителя руководителя Федерального казначейства РФ Сергея Гуральникова и трех его предполагаемых сообщников по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Лицарева.

"По ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении замруководителя Федерального казначейства Сергея Гуральникова, безработного Сергея Павлова, председателя совета директоров ЗАО "Сириус", а также гендиректора этой компании Александра Литвинова", - сказала она.

По словам пресс-секретаря суда, арест задержанных состоялся еще 13 мая. В среду Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов, которые просят апелляционную инстанцию назначить их подзащитным более мягкую меру пресечения.

Арестованным инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Согласно статье УК, фигурантам дела вменяется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей.

Согласно открытым источникам, компания "Сириус" занимается проектированием и строительством объектов гражданского и промышленного назначения, внедрением систем информационной безопасности, инженерно-технических и телекоммуникационных систем, разработкой решений для автоматизации бизнеса, а также технической защитой информации. Уже несколько лет компания выполняет работы по государственным контрактам в интересах силовых ведомств, контролирующих и финансовых органов.