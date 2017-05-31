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Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал вину по делу о взятках

Происшествия
31 мая, 14:02 UTC+3

Защита в суде просила учесть позицию экс-главы региона и изменить меру на домашний арест или подписку о невыезде

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении взяток на 140 млн рублей, признал свою вину, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста.

Об этом в ходе заседания заявила прокурор.

"Несмотря на то что Соловьев признал свою вину, прошу удовлетворить ходатайство следствия и срок ареста продлить", - сказала она.

Адвокат все же просил суд учесть позицию своего подзащитного и изменить меру на домашний арест или подписку о невыезде.

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Дело главы Удмуртии
Персоны
Соловьев, Александр Васильевич
Страны
Россия
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