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Британский фрегат в Индийском океане перехватил партию наркотиков на $84 млн

Происшествия
31 мая, 19:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 31, мая. /ТАСС

Изъятые 455 кг гашиша и 266 кг героина были брошены в море

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ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Соединенного Королевства сообщило о перехвате крупной партии наркотиков в Индийском океане.

Как сообщается на сайте королевских ВМС, фрегат Monmouth задержал судно контрабандистов, на борту которого были найдены сотни килограммов героина и гашиша общей стоимостью почти $84 млн.

"Корабль (британских ВМС) обнаружил подозрительное судно в водах, где обычно не производится рыбный промысел, - говорится в пресс-релизе военного ведомства. - Пока контрабандисты не успели уничтожить какие-либо улики, с фрегата на перехват выдвинулись две команды на скоростных лодках".

В общей сложности команды потратили 60 часов на обыск судна и извлекли три тонны льда из холодильной камеры в трюме, прежде чем обнаружили потайной отсек с наркотиками. Удалось обнаружить 455 кг гашиша и 266 кг героина. После того как весь нелегальный груз был запротоколирован, наркотики были сброшены в море.

"Перехват столь крупной партии нанесет серьезный удар по международной торговле наркотиками, которая, как известно, является источником доходов террористических организаций", - заявил капитан фрегата Иан Физи.

Фрегат Monmouth патрулирует воды Индийского океана в рамках международной операции Combined Task Force 150 по обеспечению безопасности и пресечению нелегальных действий на море. На данный момент руководство операцией осуществляет Франция. Как сообщается на сайте британского Минобороны, это не первая успешная операция по перехвату наркотиков: в начале месяца французский фрегат Surcouf при поддержке новозеландских ВВС перехватил 400 кг героина, а позже австралийский фрегат задержал корабль с 250 кг героина.

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