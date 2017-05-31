Около тысячи жителей Подмосковья остаются без света после шквала

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Около тысячи жителей Московской области остаются без электричества после шквала, охватившего регион 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По состоянию на 18:00, без электроснабжения остаются порядка тысячи человек в Мытищинском, Одинцовском, Раменском и других районах Московской области. Продолжаются работы по восстановлению электросетевого хозяйства садовых товариществ, деревень и иных удаленных населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что к 08:00 восстановительные работы по сетям 6 - 10 кВ в зоне ответственности ПАО "МОЭСК" были завершены, продолжается выполнение индивидуальных точечных заявок потребителей в сетях 0,4 кВ.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в сложных погодных условиях, так как по ряду регионов прошли повторные волны атмосферного фронта, которые вызвали новые отключения. "Тем не менее, работы, которые не прекращались и в ночное время, будут продолжены до полного восстановления штатной работы сетей", - отмечают в пресс- службе ведомства. За ситуацией следит правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) и Департамент оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ.

По информации властей региона, энергетики Московской области с 29 мая опилили более 3 тыс. деревьев, которые упали и повредили линии электропередачи. Восстановлено более 150 км воздушных линий напряжением 6 - 10 кВ, заменено 220 опор, поваленных сильным ветром.