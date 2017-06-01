В США неизвестный попытался перелезть через ограду Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Неизвестный попытался в среду перелезть через ограду Белого дома, но был задержан сотрудниками правоохранительных служб. Об этом сообщила Секретная служба США, в сферу ответственности которой входит охрана первых лиц государства.

"Секретная служба задержала человека, который пытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов рядом с Белым домом", - говорится в сообщении ведомства в микроблоге в Twitter. По свидетельству корреспондента ТАСС, территория близ Белого дома была кратковременно оцеплена, в настоящее время оцепление снято.

.@SecretService detains individual who attempted to jump over bike rack barricade near @WhiteHouse — U.S. Secret Service (@SecretService) 31 May 2017

Это далеко не первый случай нарушения режима безопасности Белого дома за последнее время. Один из инцидентов произошел 10 марта, когда 26-летний житель штата Калифорния Джонатан Трэн смог перелезть через ограду резиденции главы государства, где в то время находился президент США Дональд Трамп. Нарушитель был задержан сотрудниками Секретной службы только через 16 минут после проникновения на закрытую территорию. Когда охранники обыскали Трэна, то обнаружили в его рюкзаке письмо, которое он намеревался передать президенту.