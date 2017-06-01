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При столкновении автобуса и грузовика во Франции пострадали 20 человек

Происшествия
1 июня, 8:34 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Пострадали водитель, 16 подростков и трое их взрослых сопровождающих

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ПАРИЖ, 1 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Столкновение между автобусом и грузовиком во Франции привело к травмам различной тяжести не менее двух десятков человек. Об этом сообщила радиостанции France Info. По ее данным, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел рано утром 1 июня на автодороге А16 в районе города Гравлин (департамент Нор, северный регион Франции). Согласно не подтвержденным данным, автобус перевозил школьников, находившихся в туристической поездке. Пострадали, кроме шофера, 16 подростков и трое их взрослых сопровождающих. Водитель автобуса на вертолете был доставлен в ближайший госпиталь.

ДТП произошло из-за того, что водитель ехавшей впереди автобуса грузовой машины с польским номером резко затормозил. Следовавший за ним автобус врезался в грузовик. По данным полиции, автобус прибыл во Францию из Нидерландов.

Всего в автобусе находился 51 человек, из которых 45 были дети и подростки.

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