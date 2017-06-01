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Адвокат: сбивший двух детей на переходе в Москве водитель выплатил потерпевшим 3 млн руб.

Происшествия
1 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Ранее подсудимый полностью признал вину в содеянном и поддержал заявленные исковые требования

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Водитель Mercedes Александр Шарый, сбивший на пешеходном переходе на западе столицы двух восьмилетних девочек-близнецов, выплатил семье потерпевших 3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Каверзин.

"Мы перевели на расчетный счет отца девочек всю сумму, заявленную потерпевшей стороной в гражданском иске на прошлом заседании", - сказал защитник.

На прошлом заседании в Никулинском суде Москвы представитель потерпевшей стороны заявил иск о возмещении материального и морального ущерба в размере 3 млн рублей. Подсудимый полностью признал вину в содеянном и поддержал заявленные исковые требования.

Шарый обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Кроме того, выяснилось, что он разыскивается Украиной и Словенией за мошенничество.

По данным следствия, 12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля "Мерседес Бенц Гелендваген" и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух восьмилетних девочек-близнецов и скрылся.

Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник. На следующий день Шарый сам пришел к следователям, после чего был задержан.

2 июня гособвинение попросит для Шарого наказания в Никулинском суде. В связи с тем, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, судебный процесс в отношении него пройдет в особом порядке.

Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, в этом случае суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.

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