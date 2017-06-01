Адвокат: сбивший двух детей на переходе в Москве водитель выплатил потерпевшим 3 млн руб.

Французское следствие не нашло признаков связи хакеров из РФ с кибератакой на штаб МакронаМеждународная панорама 1 июня, 18:59
РФ предоставит Индии кредит на $4,2 млрд на строительство энергоблоков АЭС "Куданкулам"Экономика и бизнес 1 июня, 18:57
Более 850 московских детей-льготников отправились 1 июня на отдых в лагеряОбщество 1 июня, 18:38
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и три компании из РФМеждународная панорама 1 июня, 18:26
Диссовет Белгородского госуниверситета в начале июля рассмотрит диссертацию МединскогоНаука 1 июня, 18:22
Темури Кецбая стал новым главным тренером ФК "Оренбург"Спорт 1 июня, 18:21
Минтруд предлагает ввести страховку на уход в пожилом возрастеОбщество 1 июня, 18:20
Фигуристка Волосожар не исключает участия в декабрьском чемпионате РоссииСпорт 1 июня, 18:20
Ученые в третий раз "поймали" гравитационные волныНаука 1 июня, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Водитель Mercedes Александр Шарый, сбивший на пешеходном переходе на западе столицы двух восьмилетних девочек-близнецов, выплатил семье потерпевших 3 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Марк Каверзин.
"Мы перевели на расчетный счет отца девочек всю сумму, заявленную потерпевшей стороной в гражданском иске на прошлом заседании", - сказал защитник.
На прошлом заседании в Никулинском суде Москвы представитель потерпевшей стороны заявил иск о возмещении материального и морального ущерба в размере 3 млн рублей. Подсудимый полностью признал вину в содеянном и поддержал заявленные исковые требования.
Шарый обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Кроме того, выяснилось, что он разыскивается Украиной и Словенией за мошенничество.
По данным следствия, 12 декабря 2016 года Шарый, находясь за рулем автомобиля "Мерседес Бенц Гелендваген" и двигаясь по Мосфильмовской улице в направлении центра, сбил двух восьмилетних девочек-близнецов и скрылся.
Дети вместе с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора. После ДТП девочек с тяжелыми травмами отправили в одну из столичных клиник. На следующий день Шарый сам пришел к следователям, после чего был задержан.
2 июня гособвинение попросит для Шарого наказания в Никулинском суде. В связи с тем, что обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, судебный процесс в отношении него пройдет в особом порядке.
Особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального. Кроме того, в этом случае суд не исследует доказательства по делу и выносит приговор после прений сторон.