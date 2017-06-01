СМИ: на востоке Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Мощный взрыв прогремел сегодня в городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, в восточной провинции взорвался заминированный автомобиль. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.