Замглавы Дмитровского района Подмосковья арестован по подозрению в хищении 30 млн рублей

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МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Замглавы Дмитровского района Подмосковья Константин Коныжев стал фигурантом уголовного дела о хищении 30 млн рублей при поставке оборудования станции для обезжелезивания на водозаборном узле в Дмитрове. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина, он арестован.
"По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, чиновник частично признал свою вину", - сообщила она.
В 2014 году чиновник вступил в преступный сговор с гендиректором одной из коммерческих организаций с целью хищения бюджетных средств, выделенных для оборудования станции для обезжелезивания на водозаборе в Дмитрове. Используя свое служебное положение, он обеспечил победу данной фирме в открытых аукционах на поставку оборудования. На основании проведенных торгов между администрацией и коммерческой организацией заключены муниципальные контракты на поставку оборудования на общую сумму около 40 млн рублей. На основании подписанных контрактов на счет коммерческой организации были перечислены деньги.
При этом администрации Дмитрова и Дмитровского района был причинен ущерб на общую сумму около 30 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". В настоящее время следствие проверяет причастность чиновника к аналогичным преступлениям.