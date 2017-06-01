Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen сбил двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе управления ГИБДД по столице.

"Около дома 3 на Боровой улице автомобиль Volkswagen совершил наезд на двух несовершеннолетних в зоне нерегулируемого пешеходного перехода", - сказал собеседник агентства.

Дети госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают водителя, обстоятельства происшествия устанавливаются.