Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.06:
$ 56.54
€ 63.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иномарка сбила двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Происшествия
1 июня, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июня. /ТАСС

Пострадавшие госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen сбил двух детей на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе управления ГИБДД по столице.

"Около дома 3 на Боровой улице автомобиль Volkswagen совершил наезд на двух несовершеннолетних в зоне нерегулируемого пешеходного перехода", - сказал собеседник агентства.

Дети госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают водителя, обстоятельства происшествия устанавливаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Говорит ТАСС": Константин Паустовский — о жизни телеграфного агентства изнутри
Северный флот России
"Учат в школе": тесты и викторины
Фото
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
14
11 человек погибли в результате урагана в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал изменения в закон о выборах президента
2
США расширили санкции против КНДР, под них попали россиянин и компания ННК
3
Украина намерена добиваться взыскания штрафа с "Газпрома"
4
МЧС предупредило об усилении ветра до 23 м/с в 14 регионах России
5
Путин похвалил свою службу безопасности в интервью Оливеру Стоуну
6
Биография итальянского тренера Роберто Манчини
7
Иностранные водители с 1 июня не смогут работать по специальности без российских прав
Темы дня
Загрузка...
Реклама