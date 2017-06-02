Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии

Мадуро анонсировал проведение референдума по новой конституции ВенесуэлыМеждународная панорама 2 июня, 4:42
Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки возросла до 7,7 тыс. гаПроисшествия 2 июня, 4:35
Эмир Кустурица попал в ДТП в СербииПроисшествия 2 июня, 4:09
СМИ: Трамп сразу после прихода к власти пытался отменить санкции против РФМеждународная панорама 2 июня, 4:00
Чешский форвард Гика подписал контракт с клубом НХЛ "Вегас Голден Найтс"Спорт 2 июня, 3:44
Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе МосквыПроисшествия 2 июня, 3:32
"Известия": центры госуслуг на базе банков заработают к концу 2018 годаЭкономика и бизнес 2 июня, 3:28
Глава Walt Disney покинул совет при президенте из-за выхода США из Парижского соглашенияМеждународная панорама 2 июня, 3:11
"Известия": Минздрав РФ предлагает запретить господдержку фильмов со сценами куренияОбщество 2 июня, 2:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица пострадал в ДТП на трассе, ведущей из столицы Сербии в город Чачак, расположенный в 140 км от Белграда. Об этом сообщает сербская версия швейцарского таблоида Blic.
По его информации, автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги. Кустурице, а также водителю машины была оказана первая медицинская помощь, после чего оба были госпитализированы.
Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, работы которого отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. Он также является гитаристом в группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок.