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Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии

Происшествия
2 июня, 4:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги по пути в город Чачак

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Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

© AP Photo/Darko Vojinovic

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Режиссер Эмир Кустурица пострадал в ДТП на трассе, ведущей из столицы Сербии в город Чачак, расположенный в 140 км от Белграда. Об этом сообщает сербская версия швейцарского таблоида Blic.

По его информации, автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги. Кустурице, а также водителю машины была оказана первая медицинская помощь, после чего оба были госпитализированы.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, работы которого отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. Он также является гитаристом в группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок.

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