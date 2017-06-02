ФСБ задержала пять человек, создавших лабораторию по производству синтетических наркотиков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности России пресекла на территории Москвы и Московской области деятельность преступной группы, организовавшей подпольную лабораторию по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств для их сбыта через интернет. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Предпринятыми мерами установлены организатор и активные участники организованной преступной группы, местонахождение лаборатории, определены роль и участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществлявшейся ими противоправной деятельности", - указали в ФСБ.

Всего задержаны с поличным пятеро граждан России, у которых обнаружено и изъято не менее 5,3 кг синтетических наркотиков, 230 литров жидкости, содержащей наркотические средства, различное лабораторное оборудование, а также химические реагенты и прекурсоры.

По данному факту следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело.