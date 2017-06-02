Число подтопленных домов в Ставропольском крае сократилось за сутки в два раза

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество домов, подтопленных паводком в Ставропольском крае, сократилось за сутки почти в два раза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По данным на утро, в трех населенных пунктах остаются подтопленными 307 жилых домов, в которых проживают 968 человек. За сутки от воды освободился 281 жилой дом и 296 придомовых территорий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, практически все жители поселков, пострадавших от паводка, вернулись в свои дома. "В двух населенных пунктах остаются отселенными 79 человека, в том числе 28 детей. Все они находятся в пунктах временного размещения", - уточнили в МЧС.

Из зоны подтопления в 11 оздоровительных лагерей городских округов Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Невинномысск отправлены 213 детей, а в центр социального обслуживания "Бештау" в Иноземцеве - 56 пожилых людей. В освободившихся от воды населенных пунктах развернуты полномасштабные аварийно-восстановительные работы, местным жителям оказывается всесторонняя адресная помощь. "От грязи и мусора комплексными бригадами, в состав которых входят курсанты вузов МЧС России, очищены более 1,6 тыс. придомовых территорий, вывезено 1345 кубометров мусора, откачана вода из 1530 домов, очищены 67,9 км дорог, 9 ливневых канализаций, в 1698 жилых домах восстановлено газоснабжение, адресная помощь населению оказана в 1732 случаях", - рассказали в МЧС.

К ликвидации последствий паводка привлечены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Калмыкии, Северной Осетии, Чеченской Республике, Ставропольскому и Краснодарскому краям, Ростовской области, а также сотрудники Донского спасательного центра МЧС России, Южного и Северо-Кавказского региональных поисково-спасательных отрядов, Академии гражданской защиты, Академии государственной противопожарной службы и Воронежского института ГПС МЧС России со специальным оборудованием и плавсредствами, сообщили в министерстве. Численность общей группировки по борьбе с последствиями паводка составляет более 5,4 тыс. человек и свыше 1,2 тыс. единиц техники.

От паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов, в общей сложности были затоплены свыше 2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 6,6 тыс. человек.