Уголовное дело обвиняемого в педофилии священника Грозовского передано в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних, передано в суд.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В мае суд в очередной раз продлил Грозовскому срок ареста до 14 июня. В феврале 2016 года адвокат священника Михаил Уткин заявил журналистам, что СК фактически завершил расследование в отношении его подзащитного, которому предъявлено обвинение в окончательном виде. Следователь предложил ему и защите начать ознакомление с материалами уголовного дела для последующей его передачи в суд.