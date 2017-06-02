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ЦБ усмотрел признаки вывода активов из "Банка на Красных Воротах"

Происшествия
2 июня, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июня. /ТАСС

Информация об этом направлена в Генпрокуратуру, МВД и СК

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МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Временная администрация по управлению московским "Банком на Красных Воротах", назначенная ЦБ РФ, при обследовании финансового состояния кредитной организации выявила, что в преддверии отзыва лицензии руководство банка осуществило сделки, имеющие признаки вывода активов.

Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Кроме того, временная администрация установила низкое качество ссудного портфеля банка, в связи с кредитованием компаний, имеющих сомнительную платежеспособность и неспособных исполнять свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

"По оценке временной администрации, стоимость активов "Банка на Красных Воротах" не превышает 2,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 4,2 млрд рублей", - говорится в сообщении ЦБ.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ отозвал лицензию у банка за высокорискованную кредитную политику в декабре 2016 года. Согласно данным отчетности, на 1 декабря 2016 года банк занимал 275-е место по величине активов в банковской системе РФ.

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