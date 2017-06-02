Полиция оцепила центр Копенгагена после инцидента со стрельбой

ОСЛО, 2 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Полиция оцепила несколько улиц в центре Копенгагена после того, как там был произведен выстрел из огнестрельного оружия.

Как сообщает полицейское управление датской столицы в своем Twitter, инцидент, по всей видимости, не является терактом.

"Скорее всего, не теракт. Один правонарушитель. Его состояние неизвестно", - говорится в сообщении.

Сотрудники газеты Exstra bladet сообщают с места событий о мужчине, получившем ранение в бедро, и задержании двоих подозреваемых. Полиция пока эту информацию не подтверждает.

На месте событий находятся несколько десятков патрульных машин.