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Полиция оцепила центр Копенгагена после инцидента со стрельбой

Происшествия
2 июня, 20:26 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

СМИ сообщают об одном раненом

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ОСЛО, 2 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Полиция оцепила несколько улиц в центре Копенгагена после того, как там был произведен выстрел из огнестрельного оружия.

Как сообщает полицейское управление датской столицы в своем Twitter, инцидент, по всей видимости, не является терактом.

"Скорее всего, не теракт. Один правонарушитель. Его состояние неизвестно", - говорится в сообщении.

Сотрудники газеты Exstra bladet сообщают с места событий о мужчине, получившем ранение в бедро, и задержании двоих подозреваемых. Полиция пока эту информацию не подтверждает.

На месте событий находятся несколько десятков патрульных машин.

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