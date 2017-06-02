СМИ: террорист подорвал себя у поста ополченцев к востоку от Ракки

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БЕЙРУТ, 2 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Не менее 15 бойцов вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) погибли в результате взрыва у блокпоста в районе Самра к востоку от провинциального центра Ракка (520 км от Дамаска). Как сообщила телестанция Al Manar, вылазку совершил террорист-смертник из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который подорвал себя в толпе курдских ополченцев.
Отряды СДС ведут осаду форпоста ИГ в Ракке и находятся сейчас на расстоянии 4-5 км от него на восточном и северном участке фронта. Им удалось помочь выбраться из города 30 тыс. мирных жителей.
К западу от Ракки СДС освободили в четверг плотины "Аль-Баас" и "Аль-Хуррия". Курдские бойцы начали сегодня зачистку города Эль-Мансура в 20 км к юго-западу от Ракки, перекрыв боевикам путь отступления на юг.
10 мая ополченцы взяли штурмом город Табка (Эс-Саура) в 40 км от Ракки и освободили расположенную рядом с ним Евфратскую ГЭС.
СДС оказывают поддержку ВВС международной антитеррористической коалиции под эгидой США.