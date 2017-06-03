У побережья РФ в Беринговом море произошло землетрясение магнитудой 6,9

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Беринговом море между Алеутскими островами, которые относятся к американскому штату Аляска, и территорией России. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр толчков находился в 182 км к северо-западу от острова Атту, самой западной точки архипелага и США, и примерно в 150 км от принадлежащих РФ Командорских островов (Камчатский край). Очаг землетрясения залегал на глубине 31 км. За первым толчком последовал афтершок магнитудой 5,2.

По данным американских геологов, расстояние от эпицентра стихии до поселка Ключи на Камчатке (население - 5 тыс. человек) составило 680 км, до Петропавловска- Камчатского (около 180 тыс. жителей) - 820 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.