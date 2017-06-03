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В Омской области паводок затопил дороги в восьми населенных пунктах

Происшествия
3 июня, 7:57 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

По данным МЧС, за сутки уровень воды в Иртыше увеличился на 6 см и составил 774 см

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ОМСК, 3 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Паводок перекрыл автотранспортное сообщение с восемью населенными пунктами в Усть-Ишимском районе Омской области, сообщили  ТАСС в региональному ГУ МЧС.

"В Усть-Ишимском районе от районного центра отрезаны восемь населенных пунктов: Кайлы, Красноярка, Большая Тебендя, Затон, Хутор, Загваздино, поселок Саургачи и деревня Саургачи. Во всех них заблаговременно был создан месячный запас продовольствия, баллонов с бытовым газом и медикаментов. По реке Ишим организована доставка продуктов питания и медикаментов", - уточнили в ведомстве.

С еще четырьмя населенными пунктами - Бакшеево, Кайнаул, Большая Бича и Малая Бича - автотранспортное сообщение затруднено.

По данным МЧС, за сутки уровень воды в Иртыше увеличился на 6 см и составил 774 см. В Усть-Ишимском районе подтоплены 35 приусадебных участков, подтопленных домов нет. В Усть-Ишиме развернут пункт временного размещения на 380 человек, в районе работает аэромобильная группировка МЧС в составе 80 человек и 14 единиц техники.

Первого июня на помощь омским спасателям из Новосибирска прибыла группировка Сибирского спасательного отряда в составе 120 человек, 22 единиц техники, 10 единиц плавсредств и одного беспилотного летательного отряда.

На юге Омской области, в поселке Затон Черлакского района, остаются подтопленными 49 приусадебных участков. Уровень воды в Иртыше в этом районе снизился до 5,71 м. В самом Омске на территории Ленинского округа подтоплены 59 дачных участка.

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