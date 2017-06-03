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В аэропорту Техаса из-за инцидента с самолетом отложили более 30 рейсов

Происшествия
3 июня, 22:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Один из самолетов по неизвестной причине прервал взлет и выкатился за пределы ВПП

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Более 30 рейсов отложили в международном аэропорту Сан-Антонио (штат Техас) из-за того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании American Airlines при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). В результате инцидента 44 пассажира и членов экипажа не пострадали, сообщила администрация аэропорта.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, всего отложено 34 рейса. Пресс-служба аэропорта пока не прислала ответ на запрос корреспондента ТАСС о более точной информации на этот счет. По данным Федерального авиационного управления (FAA) США, в среднем задержки отправления рейсов из Сант-Антонио "достигают 1 часа 55 минут".

Инцидент произошел в 09:45 по местному времени (17:45 мск). "Boeing 737-800 компании American Airlines, отбывавший рейсом 2214 в Даллас - Форт-Уэрт (штат Техас) по неустановленной причине прервал взлет из Сан-Антонио и юзом вылетел за пределы ВПП. Самолет двигался на малой скорости", - уточнила администрация аэропорта.

"38 пассажиров и шесть членов экипажа были отвезены на автобусах в терминал. Данных о пострадавших нет", - заверило руководство воздушной гаванью.

По данным информационного агентства AP, Boeing увяз в грязи, которая образовалась за пределами ВПП. Инцидент привел к перекрытию одной из двух взлетно- посадочных полос и сбою графика воздушного сообщения. "С разрешения FAA наши техники предпринимают действия для обеспечения безопасной эксплуатации ВПП. Она будет открыта, как только задача обеспечения безопасности будет выполнена", - заявила администрация аэропорта.

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