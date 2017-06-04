Неизвестный расстрелял посетителей бара в Мексике, 6 человек погибли, 22 пострадали

МЕХИКО, 4 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Вооруженное нападение было совершено на бар в городе Куатемок в штате Чиуауа на севере Мексики. По данным генеральной прокуратуры региона, жертвами неизвестного преступника, вооруженного автоматом АК-47, стали шесть человек, еще 22 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Власти полагают, что причиной инцидента мог стать конфликт между конкурирующими преступными группировками. Пока остается неизвестным, кто стоит за этим нападением. С начала текущего года в Чиуауа было совершено более 700 умышленных убийств, что значительно превышает показатели за аналогичный период 2016 г.

С 2008 по 2010 год расположенный в этом штате на границе с США город Сьюдад-Хуарес считался самым опасным в мире. Из-за конфликта наркокартелей там происходило по 600 и более убийств в месяц.