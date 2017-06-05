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СК: застреливший девять человек в Тверской области хотел просто напугать обидчиков

Происшествия
5 июня, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Об этом заявил сам Сергей Егоров, добавив, что таким образом хотел заставить их извиниться

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Застреливший девятерых человек в садоводческом товариществе в поселке Редкино Тверской области Сергей Егоров заявил, что сперва хотел просто напугать обидчиков и заставить извиниться. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Следователями установлено, что 3 июня в вечернее время Егоров по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости. В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора. В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза", - сообщила представитель СК.

Стремясь напугать обидчиков, подозреваемый вернулся к себе домой, взял карабин "Сайга" и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений. В ответ несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. "С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый производил выстрелы во всех присутствующих на садовом участке лиц", - сообщила представитель СК.

Егоров был задержан прибывшими сотрудниками полиции, которых вызвала единственная выжившая из находившихся на участке 21-летняя девушка. По словам Светланы Петренко, Егорову "назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза".

В понедельник по ходатайству следователей он был заключен судом под стражу. "Следователями и криминалистами центрального аппарата СК России и СУ СК по Тверской области с применением новейшей криминалистической техники завершен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый, свидетели и очевидцы произошедшего. Следователями анализируются все собранные доказательства", - сообщила представитель СК. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП и собирают доказательства для скорейшего завершения расследования и передачи дела в суд.

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