Участник несогласованной акции 26 марта Зимовец принес извинения сотруднику Росгвардии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Станислав Зимовец, обвиняемый в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта, принес извинения сотруднику Росгвардии, который является потерпевшим по уголовному делу. Об этом сообщил сам потерпевший, заместитель командира батальона Росгвардии полковник Вадим Котенев, в Тверском суде Москвы, где 5 июня началось рассмотрение дела.

"Он извинился передо мной в ходе очной ставки", - сказал потерпевший.

Котенев также рассказал, каким образом пострадал во время акции. "Я стал потерпевшим тогда, когда в меня попали кирпичом", - уточнил полковник, отметив, что "почувствовал резкую физическую боль". Как следует из зачитанных судьей материалов дела, согласно судебно-медицинской экспертизе, телесное повреждение, нанесенное потерпевшему, "является кратковременным, не причинившим вред здоровью".

Ранее представитель гособвинения заявляла в суде, что Зимовец в ходе несанкционированной акции 26 марта решил применить насилие в отношении сотрудника Росгвардии и бросил обломок кирпича ему в спину, от чего у потерпевшего возникла острая боль. Обвиняемый заявил, что не признает вину в инкриминируемом преступлении и отказывается от рассмотрения дела в особом порядке. В этой связи суд постановил прекратить разбирательство дела в особом порядке и начал рассмотрение дела в общем порядке.

В качестве свидетеля в суде сегодня дал показания инспектор по обеспечению общественного порядка столичного ГУ МВД Алексей Климов. "Я увидел у него оружие, в связи с чем принял решение о его задержании", - сказал свидетель, уточнив, что у Зимовца был обнаружен пистолет, "похожий на пистолет Макарова", и широкий нож, "удобный для нанесения ударов".

Следующее заседание суд назначил на 14:00 мск 14 июня.

Суть обвинений

По данным следствия, в ходе несанкционированного массового мероприятия Зимовец совершил нападение на сотрудника полиции. Его вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей и видеозаписями. Он арестован до 10 ноября 2017 года.

Всего по делу были арестованы пять человек. По данным СК, в ходе расследования была установлена причастность Александра Шпакова, Станислава Зимовца, Юрия Кулия, Андрея Косых и Дмитрия Крепкина к совершению преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). 18 мая к восьми месяцам колонии был приговорен Кулий, 24 мая на 1,5 года колонии осужден Шпаков.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по фактам противоправных действий участников несанкционированного массового мероприятия, состоявшегося 26 марта на Пушкинской площади в Москве и близлежащей территории, расследует уголовное дело по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").