В США начался суд над актером Биллом Косби, обвиняемым в сексуальных домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Судебный процесс над известным американским комедийным актером Биллом Косби начался в суде американского города Морристаун (штат Пенсильвания).

Как сообщило информационное агентство AP, 79-летний Косби явился на заседание суда в сопровождении актрисы Кейши Найт Пуллиэм, участвовавшей вместе с ним в популярном сериале "Косби шоу" (The Cosby Show, 1996-2000).

Косби обвиняют в развратных действиях при отягчающих обстоятельствах в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. По данным прокуратуры округа Монтгомери, Косби в 2004 году, напоив Костанд спиртным, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Ранее он под присягой заявлял, что вступил в интимную связь с Констанд по взаимному согласию.

Как ожидается, сторона обвинения на процессе представит свидетельства нескольких других женщин, также подвергавшихся домогательствам со стороны Косби. Адвокаты подсудимого отрицают все обвинения в его адрес. В случае, если члены жюри присяжных признают его виновным, ему может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Косби известен зрителям ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996) и "Комик" (Comedian, 2002).