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В Киргизии собрали более полумиллиона долларов пострадавшим от землетрясения и оползня

Происшествия
6 июня, 6:40 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Средства поступили на спецсчет, открыты "в целях оказания помощи пострадавшим".

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БИШКЕК, 6 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Граждане Киргизии собрали для пострадавших от схода оползня и землетрясения соотечественников около 38,5 млн сомов ($565 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС республики.

По словам сотрудников ведомства, эти средства поступили на спецсчет, который был открыт "в целях оказания помощи пострадавшим". "Все желающие могут помочь пострадавшим в результате стихийных бедствий, перечислив деньги на данный счет", - отметили в МЧС. При этом в министерстве заверили, что денежные средства принимаются в киргизских сомах, долларах, евро и рублях.

"На сегодняшний день для пострадавших от оползня жителей села Аю на спецсчет поступило 19,9 млн сомов (292 тыс. долларов), а для жителей населения Чон-Алайского района, где произошло сильное землетрясение - 18,6 млн сомов ($273 тыс.)", - заявили в МЧС. Его сотрудники заверили, что помощь "поступает как от частных лиц, так и от физических", и в ближайшие дни "закрывать спецсчет не планируется, поскольку средства продолжают поступать".

Оползень объемом почти в 200 тыс. кубометров накрыл 29 апреля в селе Аю Ошской области Киргизии 11 одноэтажных жилых домов, в результате чего погибли 24 человека. Тела большинства из них спасателям обнаружить так и не удалось. Землетрясение магнитудой около 6,0 было зарегистрировано в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии 3 мая. Погибших и пострадавших во время подземных толчков не было, однако стихия частично или полностью разрушила несколько десятков жилых домов и административных зданий.

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