Журналист Guardian признан невиновным в правонарушениях на акции 26 марта в Москве

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы прекратил административное производство по делу журналиста американского издания Guardian гражданина США Алека Луна, задержанного в ходе несанкционированной акции в столице 26 марта. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
"Постановлением судьи Тверского суда Москвы производство по делу об административном правонарушении в отношении Луна Алека прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", - сказала она.
Алек Лун был задержан 26 марта сотрудниками полиции якобы за выкрикивание лозунгов в ходе несанкционированной акции. На него был составлен протокол об административном правонарушении по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Свою вину он не признал, подчеркнув в суде, что всего лишь исполнял обязанности журналиста и никаких лозунгов не выкрикивал. Его адвокат обратил внимание суда, что Лун плохо говорит по-русски и не мог выкрикивать никаких лозунгов. Защитник предположил, что полицейские в суматохе ошибочно задержали иностранного журналиста.
"Выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу о не причастности Луна к инкриминируемому ему правонарушению", - заключили в суде.