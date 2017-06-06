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МВД в мае раскрыло организаторов бот-сети из более 1 млн смартфонов

Происшествия
6 июня, 13:06 UTC+3 ХАНТЫ-МАНСИЙСК ХАНТЫ-МАНСИЙСК 6, июня. /ТАСС

Сеть предназначалась для хищения средств с банковских счетов

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. МВД в мае раскрыло деятельность преступной группы, организовавшей бот-сеть (сеть устройств, зараженных вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам получать доступ к данным их владельцев - прим. ТАСС) из более чем 1 млн смартфонов. Об этом рассказал на IX Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске начальник управления "К" МВД РФ Алексей Мошков.

"В мае текущего года была завершена операция, в которой выявлены лица, создавшие бот-сеть, состоявшую из более чем миллиона мобильных устройств и предназначенную для хищения средств с банковских счетов. В состав группы входили 20 человек, проживающих на территории РФ, ущерб от их деятельности насчитывает десятки миллионов рублей", - рассказал он.

Клиенты банков и сами кредитно-финансовые учреждения являются наиболее популярной мишенью у киберпреступников, отметил Мошков. Способы совершения преступлений в цифровой среде постоянно совершенствуются, что позволяет им сохранять позицию одного из самых доходных секторов теневого рынка. При этом доступность программных средств позволяет совершать преступления даже слабо подготовленным пользователям, что также повышает число преступлений.

"За последние 4 года мы отмечаем почти шестикратное увеличение числа преступлений, совершаемых в сфере информации и телекоммуникаций. Причем в первую очередь за счет роста числа совершаемых мошенничеств", - напомнил Мошков.

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