Суд оставил в силе приговор экс-начальнику Казанского вокзала по делу о подкупе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему начальнику Казанского вокзала столицы Сергею Донецкому, приговоренному к двум годам колонии строго режима по делу о коммерческом подкупе на более чем 3 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Мещанского суда в отношении Донецкого оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты отклонена", - говорится в решении суда апелляционной инстанции.

В апелляционной жалобе осужденный и его защита просили признать приговор незаконным и необоснованным в связи с тем, что "судебный акт в отношении Донецкого был вынесен на основании обвинений, без исследования доказательств по уголовному делу".

Дело Донецкого

27 марта Мещанский суд в ходе рассмотрения дела в особом порядке, так как подсудимый полностью признал вину, приговорил Донецкого к 2 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей. Прокурор в ходе прений сторон попросил для подсудимого наказание в виде штрафа в 5,5 млн рублей.

Донецкий обвинялся по четырем эпизодам преступлений, из которых один эпизод по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный за незаконное бездействие") и три эпизода по ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный за незаконное бездействие и в крупном размере"). По версии следствия, он систематически получал деньги от арендаторов торговых площадей на территории вокзала.

Следствием и судом установлено, что с июля 2013 года Донецкий каждый месяц требовал от четырех арендаторов несколько десятков тысяч рублей, обещая взамен не принимать меры по пресечению неправомерного использования арендатором дополнительных торговых площадей.

Директор вокзала также обещал оказывать общее покровительство и предупреждать о предстоящих проверках. Следствие установило, что всего с августа 2013 года по февраль 2016 года Донецкий получил лично и через посредника от представителей четырех арендаторов 3 млн 150 тыс. рублей.

Ранее за коммерческий подкуп к трем годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 10 млн рублей был приговорен предшественник Донецкого - бывший начальник Казанского вокзала Сергей Добровольский.