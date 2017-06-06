Экс-министр туризма Бразилии арестован по делу о хищениях при строительстве стадиона

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший министр туризма Бразилии Энрике Эдуарду Алвес был арестован по делу о хищениях, совершенных при строительстве футбольного стадиона "Арена-дас-Дунас" в городе Натал на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал Globo.
Экс-глава ведомства подозревается в причастности к коррупции и отмыванию денег. По версии следствия, стоимость работ по возведению стадиона была завышена по меньшей мере на 77 млн реалов ($23,4 млн). Часть этой суммы якобы была перечислена чиновникам, которые помогали строительским компаниям получить соответствующий контракт. В число фигурантов уголовного дела, помимо бывшего министра, вошли еще четыре человека.
Алвес - известная в бразильской политике фигура. Он занимал пост министра туризма в правительствах, сформированных экс-президентом страны Дилмой Руссефф и действующим главой государства Мишелом Темером. Он также был председателем нижней палаты парламента в 2013-2015 гг.
На этом посту Алвеса сменил Эдуарду Кунья - инициатор импичмента Руссефф, который в настоящий момент уже отбывает наказание за коррупцию. Он также является подозреваемым по делу о строительстве "Арена-дас-Дунас".