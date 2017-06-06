Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-министр туризма Бразилии арестован по делу о хищениях при строительстве стадиона

Происшествия
6 июня, 16:36 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Энрике Эдуарду Алвес подозревается в причастности к коррупции и отмыванию денег

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бывший министр туризма Бразилии Энрике Эдуарду Алвес был арестован по делу о хищениях, совершенных при строительстве футбольного стадиона "Арена-дас-Дунас" в городе Натал на северо-востоке страны. Об этом сообщил телеканал Globo.

Экс-глава ведомства подозревается в причастности к коррупции и отмыванию денег. По версии следствия, стоимость работ по возведению стадиона была завышена по меньшей мере на 77 млн реалов ($23,4 млн). Часть этой суммы якобы была перечислена чиновникам, которые помогали строительским компаниям получить соответствующий контракт. В число фигурантов уголовного дела, помимо бывшего министра, вошли еще четыре человека.

Алвес - известная в бразильской политике фигура. Он занимал пост министра туризма в правительствах, сформированных экс-президентом страны Дилмой Руссефф и действующим главой государства Мишелом Темером. Он также был председателем нижней палаты парламента в 2013-2015 гг.

На этом посту Алвеса сменил Эдуарду Кунья - инициатор импичмента Руссефф, который в настоящий момент уже отбывает наказание за коррупцию. Он также является подозреваемым по делу о строительстве "Арена-дас-Дунас".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
2
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Около 100 домов исключены из реновации по желанию жильцов, свыше 4 тыс. остались
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
7
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
Темы дня
Загрузка...
Реклама